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Вибух біля готелю в Сомалі забрав життя 85 людей

На місці вибуху у неділю вранці зібралися родичі, які шукають своїх рідних під руїнами готелю
Внаслідок потужного вибуху в густонаселеному районі столиці Сомалі Могадішо загинули щонайменше 85 людей.
Вибух біля готелю в Сомалі забрав життя 85 людей Фото: AFP

Десятки людей поранені внаслідок вибуху вантажівки біля центрального входу готелю. За повідомленням поліції, двоє людей загинули у другому вибуху, який прогримів у столичному районі Мадіна, інформує ВВС. Поки що невідомо, хто стоїть за атаками.

У Могадішо регулярно стаються інциденти за участі угруповання аш-Шабаб, пов'язаного з Аль-Каїдою, яке перебуває в опозиції до чинної влади. Президент Сомалі Мохаммед Абдуллагі Мохаммед проголосив в країні триденну жалобу за жертвами вибухів.

За повідомленням місцевих ЗМІ, на місці вибуху у неділю вранці зібралися родичі, які шукають своїх рідних під руїнами готелю. Після першого вибуху капітан поліції Мохаммед Хуссейн сказав в інтерв'ю Reuters: "Спрацювала автомобільна бомба. Є жертви, але ми не знаємо точної кількості, оскільки місце події все ще палає".

Кореспондент BBC Somali повідомляє з місця події, що Safari Hotel завалився. Як припускають, під уламками можуть бути люди. Мешканець міста Мухідін Алі розповів агенції AFP, що це був найбільший вибух, який він колись бачив. "Він просто знищив весь район", - сказав чоловік.

Нагадаємо, що два вибухи у різних районах сомалійської столиці Могадішо сталися в суботу, 14 жовтня.

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15 10 2017 16:18
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