Подвійний теракт у столиці Сомалі забрав життя щонайменше 22 людей
Як повідомляє Reuters, перший вибух на жвавому перехресті в центрі міста призвів до загибелі 20 людей, десятки людей поранені.
"Ми знаємо, що щонайменше 20 цивільних осіб загинули, десятки поранені", – сказав співробітник поліції Абдуллахі Нур.
Він також зазначив, що кількість загиблих, ймовірно, зросте.
Фото: reuters.com
Приблизно за дві години в іншій частині міста, район Мадіна, стався другий вибух, внаслідок якого загинули дві людини.
Поліція затримала підозрюваного у встановленні на автомобіль вибухівки.
Фото: reuters.com
Поки жодне бойове угруповання не взяло на себе відповідальність за вибухи.
Нагадаємо, у провінції Анбар, що на сході Іраку, терорист-смертник підірвав кафе.
У сирійському Дамаску два терористи-смертники підірвали себе перед поліцейським відділком у районі Аль-Мідан.
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