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Подвійний теракт у столиці Сомалі забрав життя щонайменше 22 людей

Десятки людей поранені
Унаслідок двох вибухів автомобілів у різних районах сомалійської столиці Могадішо загинули за попередніми даними 22 людини.
Подвійний теракт у столиці Сомалі забрав життя щонайменше 22 людей Фото: reuters.com

Як повідомляє Reuters, перший вибух на жвавому перехресті в центрі міста призвів до загибелі 20 людей, десятки людей поранені.

"Ми знаємо, що щонайменше 20 цивільних осіб загинули, десятки поранені", – сказав співробітник поліції Абдуллахі Нур.

Він також зазначив, що кількість загиблих, ймовірно, зросте.


Фото: reuters.com

Приблизно за дві години в іншій частині міста, район Мадіна, стався другий вибух, внаслідок якого загинули дві людини.

Поліція затримала підозрюваного у встановленні на автомобіль вибухівки.


Фото: reuters.com

Поки жодне бойове угруповання не взяло на себе відповідальність за вибухи.

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14 10 2017 19:40
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