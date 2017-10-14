Подвійний теракт у столиці Сомалі забрав життя щонайменше 22 людей

Унаслідок двох вибухів автомобілів у різних районах сомалійської столиці Могадішо загинули за попередніми даними 22 людини.

Як повідомляє Reuters, перший вибух на жвавому перехресті в центрі міста призвів до загибелі 20 людей, десятки людей поранені.

"Ми знаємо, що щонайменше 20 цивільних осіб загинули, десятки поранені", – сказав співробітник поліції Абдуллахі Нур.

Він також зазначив, що кількість загиблих, ймовірно, зросте.



Фото: reuters.com

Приблизно за дві години в іншій частині міста, район Мадіна, стався другий вибух, внаслідок якого загинули дві людини.

Поліція затримала підозрюваного у встановленні на автомобіль вибухівки.



Фото: reuters.com

Поки жодне бойове угруповання не взяло на себе відповідальність за вибухи.

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