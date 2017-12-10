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В Іраку терорист-смертник підірвав кафе: семеро загиблих

Ще 15 людей поранені
У провінції Анбар, що на сході Іраку, терорист-смертник підірвав кафе.
В Іраку терорист-смертник підірвав кафе: семеро загиблих Фото: iraqinews.com

Внаслідок теракту семеро осіб загинули і ще 15 поранені, повідомляє Iraqi News із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни  

"Семеро осіб загинули, 15 поранені в результаті атаки, яку здійснив терорист із поясом смертника в кафе в регіоні Аль-Давар, місто Хіт", - заявив представник міністерства Саад Маан.

Служба безпеки ввела комендантську годину у зв'язку з терактом.

Нагадаємо, що троє відвідувачів ресторану загинули внаслідок нападу терориста-смертника у північній провінції Саладін.

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12 10 2017 09:58
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