CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ провінції Анбар, що на сході Іраку, терорист-смертник підірвав кафе.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
В Іраку терорист-смертник підірвав кафе: семеро загиблих
Ще 15 людей поранені
Фото: iraqinews.com
Внаслідок теракту семеро осіб загинули і ще 15 поранені, повідомляє Iraqi News із посиланням на Міністерство внутрішніх справ країни
"Семеро осіб загинули, 15 поранені в результаті атаки, яку здійснив терорист із поясом смертника в кафе в регіоні Аль-Давар, місто Хіт", - заявив представник міністерства Саад Маан.
Служба безпеки ввела комендантську годину у зв'язку з терактом.
Нагадаємо, що троє відвідувачів ресторану загинули внаслідок нападу терориста-смертника у північній провінції Саладін.
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12 10 2017 09:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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