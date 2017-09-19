В Іраку через теракт у ресторані загинули три особи

Другий терорист-смертник був убитий силами безпеки поза рестораном

Троє відвідувачів ресторану загинули внаслідок нападу терориста-смертника у північній провінції Саладін.

За даними військових Іраку, багато людей поранено після того, як смертник здетонував жилет у ресторані в районі аль-Хаджадж у місті Байджі, що лежить на річці Тигр на північ від Багдада, інформує агентство "Анадолу".

Повідомляється, що другий терорист-смертник був убитий силами безпеки поза рестораном.

Наразі жодне терористичне угруповання не взяло на себе відповідальність за напад.

Згодом агентство повідомило ще про один вибух на території Іраку, який забрав життя двох осіб.

Місто Байджі, яке містить найбільший в Іраку нафтопереробний завод, було звільнено від ІДІЛ у жовтні 2014 року, проте терористична група продовжує нападати в цьому районі.

Нагадаємо, минулого тижня в іракському місті Насирія терористи-смертники разом з бойовиками напали на поліцейський контрольний пункт. Крім того, вони атакували ресторан.