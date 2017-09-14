В Іраку подвійна атака терористів, понад 50 загиблих
Телеканал Al Arabiya повідомляє про 60 загиблих і понад 80 поранених, Reuters повідомляє про 50 жертв.
"Кількість загиблих внаслідок обстрілу і вибухів в іракській Насирії зросла до 50 осіб", - зазначає видання.
Внаслідок атаки десятки людей були поранені. Один з нападників підірвав свій жилет з вибухівкою в ресторані, а 3-4 інші нападники відкрили вогонь по людях всередині.
За даними медиків, загинуло також 4 громадянина Ірану. Є дані про те, що людей розстрілювали, вивівши на дорогу біля будинку.
Зараз багато поранених перебувають у критичному стані. Ісламісти ІДІЛ вже взяли на себе відповідальність за теракти.
Нагадаємо, що у південній провінції Гільменд в Афганістані вибухнув замінований автомобіль, внаслідок чого близько 13 людей загинули, ще 18 отримали поранення.
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