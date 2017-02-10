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Подвійний теракт у Дамаску: загинули понад 10 осіб

Відповідальність за теракти на себе поки не взяло жодне з терористичних угруповань
У сирійському Дамаску два терористи-смертники підірвали перед поліцейським відділком в районі Аль-Мідан.
Подвійний теракт у Дамаску: загинули понад 10 осіб Фото: reuters

Внаслідок теракту загинули понад 10 осіб, включаючи співробітників поліції, передає Reuters.

Відповідальність за теракти на себе поки не взяло жодне з терористичних угруповань.

Раніше щонайменше 20 людей загинули та 30 були поранені, коли три смертники на автомобілях напали на Дамаск.

Нагадаємо, що в сирійському Дамаску маленька дівчинка влаштувала вибухбіля поліцейської дільниці.

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02 10 2017 20:57
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