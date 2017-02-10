CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ сирійському Дамаску два терористи-смертники підірвали перед поліцейським відділком в районі Аль-Мідан.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Подвійний теракт у Дамаску: загинули понад 10 осіб
Відповідальність за теракти на себе поки не взяло жодне з терористичних угруповань
Фото: reuters
Внаслідок теракту загинули понад 10 осіб, включаючи співробітників поліції, передає Reuters.
Відповідальність за теракти на себе поки не взяло жодне з терористичних угруповань.
Раніше щонайменше 20 людей загинули та 30 були поранені, коли три смертники на автомобілях напали на Дамаск.
Нагадаємо, що в сирійському Дамаску маленька дівчинка влаштувала вибухбіля поліцейської дільниці.
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02 10 2017 20:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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