Теракт у Дамаску: смертники на автомобілях вбили та ранили десятки людей, – ФОТО

За інформацією джерела, терористи мали намір підірвати машини саме під час повернення людей до роботи після тижневого свята

Принаймні 20 людей загинули та 30 були поранені, коли в неділю три смертники на автомобілях напали на сирійську столицю Дамаск.

Про це повідомляє проурядовий телеканал "Ехбарія", пише Xinhua.

Мешканці Дамаску прокинулися в неділю вранці з трьома гучними вибухами, які пізніше виявилися здійсненими трьома самогубцями-смертниками.



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com

Автомобілі привернули увагу співробітників служби безпеки, які згодом схопили їх.

По дорозі до аеропорту під в’їздом в Дамаск вибухнули дві машини, не досягши своїх цілей всередині міста, а третя машина вибухнула на площі Тахрір у східному Дамаску.



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com

Більшість людей загинули при вибуху в районі площі Тахрір, де було пошкоджено 56 машин, а також фасади трьох житлових будинків, повідомляє військове джерело Xinhua.

Джерело, говорячи на умовах анонімності, заявило, що терористи мали намір підірвати машини саме під час повернення людей до роботи після тижневого свята Ід аль-Фітр.



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com



Фото: reuters.com

За даними Сирійського центру моніторингу з прав людини, під час вибухів було вбито 18 людей та 15 осіб поранено, серед яких 10 людей загинули під час вибуху на площі Тахрір.



Фото: reuters.com

Нагадаємо, понад 1500 повстанців і членів їх сімей залишили зруйнований район Дамаска Кабун.

У березні від двох вибухів, що пролунали в Старому місті Дамаска загинули щонайменше 44 особи, ще 40 отримали поранення.