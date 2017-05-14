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Понад 1500 повстанців із сім'ями виїхали зі зруйнованого району Дамаска

Повстанці домовилися про секретну операцію з урядом Сирії з нічної евакуації
Понад 1500 повстанців і членів їх сімей залишили зруйнований район Дамаска Кабун.
Понад 1500 повстанців із сім Фото: reuters.com

Про це повідомляє Reuters.

"Понад 1,5 тис. повстанців разом із сім'ями покинули зруйнований район Кабун на краю сирійської столиці Дамаск після більш ніж двомісячних повітряних ударів та артобстрілів", – йдеться в повідомленні.

Повстанці домовилися про секретну операцію з урядом Сирії з нічної евакуації.

Кабун був уражений сотнями повітряних ударів протягом приблизно 80 днів.

Втрата цього району після Барзе є черговим ударом для повстанців, оскільки вони борються за те, щоб зберегти плацдарм в столиці і зустрітися з урядовими військами, які підтримуються авіацією РФ і підтримуваними Іраном бойовиками.

8 травня люди почали залишати передмістя сирійської столиці Дамаска Барзе.

Нагадаємо, вже незабаром після прийняття меморандуму про зони деескалації в Сирії виникли нові бої між сирійською армією і повстанцями.

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14 05 2017 21:00
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