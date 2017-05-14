Понад 1500 повстанців із сім'ями виїхали зі зруйнованого району Дамаска
Про це повідомляє Reuters.
"Понад 1,5 тис. повстанців разом із сім'ями покинули зруйнований район Кабун на краю сирійської столиці Дамаск після більш ніж двомісячних повітряних ударів та артобстрілів", – йдеться в повідомленні.
Повстанці домовилися про секретну операцію з урядом Сирії з нічної евакуації.
Кабун був уражений сотнями повітряних ударів протягом приблизно 80 днів.
Втрата цього району після Барзе є черговим ударом для повстанців, оскільки вони борються за те, щоб зберегти плацдарм в столиці і зустрітися з урядовими військами, які підтримуються авіацією РФ і підтримуваними Іраном бойовиками.
8 травня люди почали залишати передмістя сирійської столиці Дамаска Барзе.
Нагадаємо, вже незабаром після прийняття меморандуму про зони деескалації в Сирії виникли нові бої між сирійською армією і повстанцями.
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