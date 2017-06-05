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У зоні деескалації в Сирії спалахнули бої

Сирійська авіація завдала ударів
Уже незабаром після прийняття меморандуму про зони деескалації в Сирії виникли нові бої між сирійською армією і повстанцями.
У зоні деескалації в Сирії спалахнули бої Фото: afp.com

Як повідомляє Deutsche Welle з посиланням на Сирійську наглядову раду з прав людини (SOHR), сирійська авіація завдала ударів по контрольованому повстанцями місту аз-Залакіят і базам повстанців у сусідній провінції Хама. 

Про спалах бойових дій незабаром після опівночі в суботу повідомив представник повстанських формувань.

Сирійська армія поки що не прокоментувала ці повідомлення.

Згідно з угодою, яку 4 травня уклали в Астані Росія, Іран і Туреччина, у Сирії створюється чотири зони деескалації. Найбільша з них розташована на півночі Сирії, вона включає провінцію Ідліб, частину Латакії, Алеппо і Хами. Зони деескалації утворені також у провінції Хомс, у Східній Гуті й на півдні Сирії біля кордону з Йорданією. Уздовж меж зон деескалації будуть створені смуги безпеки, що включають КПП і спостережні пункти, якими управлятимуть Росія, Туреччина та Іран.

Нагадаємо, бойовики "Ісламської держави" у вівторок, 2 травня, атакували групу переселенців із Сирії та Іраку на північному сході Сирії. Загинули щонайменше 30 осіб.

Правозахисна організація Human Rights Watch (HRW) заявляє про нові свідчення, які вказують, що сирійська влада застосовувала нервово-паралітичну речовину під час чотирьох хімічних атак, починаючи з грудня.

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06 05 2017 23:20
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