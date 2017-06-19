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Внаслідок теракту в Малі загинули два штатних працівників ЄС, - Могеріні

Це була джихадистька атака
Член делегації ЄС та член військово-тренувальної місії ЄС у Малі були вбиті під час теракту, скоєного на курорті за межами столиці Бамако в неділю, 18 червня.
Внаслідок теракту в Малі загинули два штатних працівників ЄС, - Могеріні Фото: dpa

"Жертвою став португальський колега, який був частиною навчальної місії Європейського Союзу в Бамако", - повідомила високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Федеріки Могеріні, інформує Reuters.

За словами Могеріні, малійський член делегації ЄС також був убитий під час теракту.

Нагадаємо, 18 червня в Малі невідомі напали на курорт недалеко від столиці країни Бамако. У результаті нападу загинуло четверо людей. Під час поліцейської операції вдалося врятувати 36 заручників.

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19 06 2017 17:32
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