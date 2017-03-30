Внаслідок ворожих обстрілів в зоні АТО загинули двоє військових
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.
"Внаслідок бойових дій загинув військовослужбовець однієї з механізованих бригад, підрозділ якої виконує бойові завдання на Донецькому напрямку, неподалік населеного пункту Луганське.
"За попередньою інформацією, військовослужбовець загинув від кулі ворожого снайпера", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними прес-центру штабу, внаслідок обстрілу позицій сил АТО в районі населеного пункту Попасна із забороненого Мінськими домовленостями озброєння – мінометів калібру 120 мм, важкі осколкові поранення отримав військовослужбовець Збройних Сил України. Пораненого бійця терміново доправили до Попаснянської міської лікарні, втім врятувати його життя лікарям не вдалося.
Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою. Впродовж дня на різних напрямках зафіксовано застосування противником важкого озброєння: артилерії 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Нагадаємо, у середу, 29 березня, станом на 18:00 проросійські терористи 35 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі.
У понеділок, 27 березня, під містом Горлівка загинув екс-боєць "Азову" з позивним "Растішка".
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