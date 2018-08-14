Вночі у Києві палала одна з лікарень

У Державній службі з надзвичайних ситуацій заявили, що в ніч на вівторок вогнеборці ліквідували пожежу в одній із лікарень Києва.

14 серпня о 02:00 до оперативно-координаційного центру ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул. Григорія Сковороди, повідомляє прес-служба відомства у Facebook.

"На місце події негайно було направлено найближчі пожежно-рятувальні підрозділи. По прибуттю вогнеборців було встановлено, що у 4-поверховій будівлі на 4-му поверсі в приміщенні аудиторії виникла пожежа на площі 15 кв. м", - йдеться у повідомленні.

У ДСНС додають, що вогнеборцям вдалося запобігти розповсюдження полум’я на поруч розташовані корпуси лікарні і о 02:50 пожежа була ліквідована.

Повідомляється, що до гасіння пожежі було залучено 12 одиниць основної та спеціальної техніки, а також 50 чоловік особового складу Київського гарнізону.

Загиблих та травмованих немає. Причина виникнення пожежі з’ясовується.

Нагадаємо, що Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Києві просить адміністративний суд частково призупинити роботу 33 торгово-розважальних центрів, дитячих садків, шкіл і лікарень через порушення правил пожежної безпеки.