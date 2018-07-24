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Водії в стані алкогольного сп'яніння спричинили понад 2 000 аварій за півроку

На патрулювання доріг міжнародного, державного та регіонального значення зараз заступає 540 екіпажів
За півроку з вини п’яних водіїв в Україні сталося понад дві тисячі ДТП, із них понад 340 – із потерпілими.
Водії в стані алкогольного сп Фото: з вільних джерел

Про це йшлося під час робочої міжвідомчої наради під головуванням першого заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ярового 24 липня, інформує Нацполіція.

Як розповів начальник департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування (ДОАЗОР) Олексій Сергєєв, на сьогодні загальна ситуація на автошляхах є найбільш спокійною за останні три роки.

За його словами, на 10% зменшилась загальна кількість дорожньо-транспортних пригод у порівнянні з попередніми періодами.

Число ДТП, в яких постраждали люди, зменшилася на 16%, а кількість летальних випадків – на 10%.

"На негативне уявлення громадян на стан аварійності в Україні, насамперед, впливають резонансні ДТП, в яких загинуло або травмовано багато осіб", – сказав Сергєєв. 

З початку року трапилось 97 таких подій.

За словами Сергєєва, половина таких дорожньо-транспортних пригод відбувалася за участі автобусів та маршрутних транспортних засобів.

Здебільшого основними причинами ДТП за участі перевізників є неналежний технічний стан транспортних засобів та свідоме ігнорування водіями вимог правил дорожнього руху. 

"Водночас, чи не найбільш масштабні та криваві ДТП вчиняються водіями, які перебували у стані сп’яніння. За перші шість місяців цього року з вини нетверезих водіїв сталося понад 2 тисячі аварій, 349 з яких – із потерпілими. Необачність таких осіб призвела до загибелі 42 громадян та травмування 446 людей", – розповів начальник ДОАЗОР.

На сьогодні складено понад 61 тисячу адміністративних протоколів за фактами вчинення відповідних правопорушень. 

З урахуванням результатів аналізу аварійності у Нацполіції розробили та затвердили план невідкладних заходів щодо посилення безпеки дорожнього руху та зниження аварійності на території держави.

Так, за словами  першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції України Олексія Білошицього, до патрулювання доріг додатково залучено 54 екіпажі патрульної поліції та 114 екіпажів груп реагування патрульної поліції. 

На патрулювання доріг міжнародного, державного та регіонального значення зараз заступає 540 екіпажів.  

Також мобільні групи з працівників департаментів патрульної поліції та превентивної діяльності контролюють патрульних на автошляхах державного значення, у місцях концентрації ДТП та місцях із напруженим транспортним рухом – у першу чергу, на південному напрямку та напрямку Євросоюзу.

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