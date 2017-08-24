Водовід "Горлівка-Торецьк" знову працює, – СЦКК

Майже 35 тисяч людей мають отримати стале водопостачання

За інформацією української сторони СЦКК, пошкоджений обстрілами у лютому водовід "Горлівка-Торецьк" у Донецькій області відремонтували.

Про це повідомляють у прес-центрі штабу АТО.

Пошкоджена ще в лютому 2017 року внаслідок активних бойових дій ділянка водоводу перетинає лінію розмежування. З неї на землю щоденно витікало від 14 до 15 тис. метрів кубічних питної води. Більша її частина затоплювала підвальні приміщення жителів приватного сектора селища Південне (колишнє Ленінське).

Також вода потрапляла в підземні виробки непрацюючої шахти імені Гагаріна, виштовхуючи на поверхню вибухонебезпечний метан, який також потрапляв в підвали житлових будинків жителів селища.

До проведення аварійно-відновлювальних робіт залучалися ремонтні бригади Часовоярського районного виробничого управління комунального підприємства "Компанії "Вода Донбасу". Безпечність проведення робіт забезпечували спеціалісти ДСНС України, представники підрозділів цивільно-військового співробітництва, а також патрулі СММ ОБСЕ та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Упродовж 22-24 серпня ремонтні бригади знайшли шість аварійних ділянок, на яких відкопали на поверхню трубу та провели необхідні зварювальні роботи.

"Відновлення сталого водопостачання дозволить майже 35 тисячам мешканців Торецька та селищ в "сірій зоні" забути про жорсткий графік водопостачання (дві години на добу), який було запроваджено протягом останніх декількох місяців, підвищить спроможності міста якісніше підготуватися до осінньо-зимового періоду, а промисловим підприємствам Торецьку та району провернутися до звичного режиму роботи", – повідомляє українська сторона СЦКК.

Нагадаємо, за інформацією штабу АТО, від початку доби незаконні збройні формування на Донбасі 11 разів порушували перемир’я.

За словами спеціального представника США з питань України Курта Волкера, для повернення Україні територій окупованого Донбасу потрібно вивести звідти російські війська і гарантувати людям безпеку.