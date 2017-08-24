З опівночі бойовики 11 разів порушували перемир'я, троє українських військових поранені

Найбільша активність бойовиків була зафіксована на Луганському напрямку

За інформацією штабу АТО, від початку доби незаконні збройні формування на Донбасі 11 разів порушували перемир’я.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 24 серпня 2017 року.

Найбільша активність бойовиків була зафіксована на Луганському напрямку. Тут вони з 82-мм мінометів били по позиціях сил АТО на околицях Новоолександрівки та Катеринівки. На підступах до Кримського бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, працювали снайперські пари.

На Донецькому напрямку незаконні збройні формування зранку обстріляли Авдіївську промзону. А згодом, упродовж декількох годин, били з гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах ЗСУ поблизу шахти Бутівка.

"Українські військові у відповідь накрили противника щільним вогнем. У результаті цього протистояння троє наших бійців отримали поранення", – розповіли в штабі АТО.

На Приморському напрямку близько восьмої ранку незаконні збройні формування випустили 10 мін калібру 120 мм у районі Чермалика.

Нагадаємо, слідчий комітет Росії повідомив про те, що відкрив 5 кримінальних справ за "фактами порушення українськими військовими "хлібного перемир'я".

За минулу добу бойовики 19 разів порушували перемир'я.