З опівночі бойовики 11 разів порушували перемир'я, троє українських військових поранені
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00 24 серпня 2017 року.
Найбільша активність бойовиків була зафіксована на Луганському напрямку. Тут вони з 82-мм мінометів били по позиціях сил АТО на околицях Новоолександрівки та Катеринівки. На підступах до Кримського бойовики двічі відкривали вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів, стрілецької зброї, працювали снайперські пари.
На Донецькому напрямку незаконні збройні формування зранку обстріляли Авдіївську промзону. А згодом, упродовж декількох годин, били з гранатометів та великокаліберних кулеметів по опорних пунктах ЗСУ поблизу шахти Бутівка.
"Українські військові у відповідь накрили противника щільним вогнем. У результаті цього протистояння троє наших бійців отримали поранення", – розповіли в штабі АТО.
На Приморському напрямку близько восьмої ранку незаконні збройні формування випустили 10 мін калібру 120 мм у районі Чермалика.
Нагадаємо, слідчий комітет Росії повідомив про те, що відкрив 5 кримінальних справ за "фактами порушення українськими військовими "хлібного перемир'я".
За минулу добу бойовики 19 разів порушували перемир'я.
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