У Росії відкрили п'ять справ за порушення Україною "хлібного перемир'я"
Кримінальні справи порушено "за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", повідомляє прес-служба Слідкому Росії.
У Слідкомі заявили, що встановили "чергові факти артобстрілів населених пунктів і цивільних об'єктів українськими військовослужбовцями".
"За версією слідства, у період з 14 до 20 серпня військовослужбовці ЗСУ і Нацгвардії України ... здійснили прицільний артобстріл з важких видів озброєння, що мають високі вражаючі властивості, об'єктів цивільної інфраструктури, розташовані e н.п. Донецький Луганській області, н.п . Зайцеве Бахмутського району Донецької області, с. Саханка Новоазовського району Донецької області, у м.Ясинувата Донецької області України", - заявили в СК РФ.
Внаслідок обстрілу 5 мирних мешканців отримали поранення, зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, що 21 червня Тристороння контактна група з врегулювання на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про початок так званого хлібного перемир'я - дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня 2017 року і далі.
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