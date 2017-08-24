У Росії відкрили п'ять справ за порушення Україною "хлібного перемир'я"

У Слідкомі заявили, що встановили чергові факти артобстрілів населених пунктів і цивільних об'єктів українськими військовослужбовцями

Слідчий комітет Росії повідомив про те, що відкрив 5 кримінальних справ за "фактами порушення українськими військовими "хлібного перемир'я".

Кримінальні справи порушено "за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.356 КК РФ (застосування заборонених засобів і методів ведення війни)", повідомляє прес-служба Слідкому Росії.

У Слідкомі заявили, що встановили "чергові факти артобстрілів населених пунктів і цивільних об'єктів українськими військовослужбовцями".

"За версією слідства, у період з 14 до 20 серпня військовослужбовці ЗСУ і Нацгвардії України ... здійснили прицільний артобстріл з важких видів озброєння, що мають високі вражаючі властивості, об'єктів цивільної інфраструктури, розташовані e н.п. Донецький Луганській області, н.п . Зайцеве Бахмутського району Донецької області, с. Саханка Новоазовського району Донецької області, у м.Ясинувата Донецької області України", - заявили в СК РФ.

Внаслідок обстрілу 5 мирних мешканців отримали поранення, зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, що 21 червня Тристороння контактна група з врегулювання на Донбасі підтримала звернення місцевих рад про початок так званого хлібного перемир'я - дотримання режиму тиші на час збирання врожаю з 24 червня 2017 року і далі.