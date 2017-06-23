Володимир Путін відвідає Крим для відкриття зміни в "Артеку"

Зміна присвячена американській школярці, яка в 1982 році написала листа генсеку КПРС Андропову

Президент РФ приїде в дитячий літній табір в окупованому Росією Криму.

Президент Російської Федерації Володимир Путин 24 червня відвідає окупований Росією Крим.

Про це повідомляє офіційний сайт російського президента.

"Голова держави візьме участь у церемонії відкриття сьомої зміни 2017 року, присвяченій найвідомішій артеківці в світі - американській школярці Саманті Сміт", - йдеться в повідомленні.

Також він ознайомиться з результатами реконструкції об'єктів інфраструктури табору, "що проводиться з 2014 року".

У Кремлі наголошують, що "Артек" є найбільшим дитячим табором у світі за кількістю дітей у рік, яких зараховують на навчання, і "складається з дев'яти відновлених таборів". За результатами Всеросійського рейтингу дитячих таборів 2016-2017 років "Артек" визнано кращим у Росії.

Саманта Сміт - американська школярка зі штату Мен, яка в 1982 році написала лист Юрію Андропову, який в той час тільки став головою Президії Верховної Ради СРСР і генеральним секретарем ЦК КПРС. У листі 10-річна Саманта питала: "Я хотіла б знати, чому Ви хочете завоювати весь світ або, принаймні, нашу країну". Загинула в 1985 році в авіакатастрофі, їй тоді було 13 років.

Нагадаємо, що "Артеку" належать земельна ділянка площею 218 га, 175 будинків, причали, стадіон на 7 тис. місць, автомобілі, меблі, комп'ютери. Все майно передано у власність РФ рішенням "ради міністрів республіки Крим" від 31 березня.

У квітні 2016 Київський суд арештував майно "Артека" в анексованому Криму.

Як повідомлялося, після анексії Криму "Артек" перебазувався в Пущу Водицю в Києві.