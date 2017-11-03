Волонтер розповів про "козачого генерала" Кремньова, який вдарив ветерана АТО Резніченка, - ФОТО
За інформацією волонтера Романа Сініцина, активну громадську діяльність Кремньов почав з 2011 року, встигнувши за кілька років стати "послом миру, заступником директора НДІ "Верховенство права і правосуддя", директором департаменту інформаційної програми Міжнародної Академії козацтва, генерал-полковником, заступником директора "Міжнародна громадська організація "Воїнство і віра", директором видавництва книги "Козацьке Братство "Лицарі України", генеральним секретарем "Національної Ради козаків України".
"У 2011 Толік будучи вже козачком організації "Загальновійськовий союз України всеукраїнська громадська організація Всеукраїнський інформаційний центр Міжнародної героїко-патріотичної акції "Георгіївська стрічка" ... кидає людей на гроші за стояння на мітингу, організованим ригом Калашниковим", - розповів Синіцин на своїй сторінці у Facebook.
Окрім того, за словами Сініцина, Кремньов - член громадської ради при Міноборони, а також при Мінсоцполітики. Український паспорт він отримав наприкінці 2014 - на початку 2015 року. До цього був громадянином Росії.
Нагадаємо, що в мережі з'явилося відео бійки між учасником АТО Дмитром Різниченком та генералом-полковником Збройних сил і колишнім начальником Головного управління розвідки України Віктором Палієм. Причиною конфлікту стали слова комуніста Петра Цибенка.
Після його виступу за трибуною, на сцену вийшов інший комуніст, який сказав АТОвцю Різниченку, що той не має права називати "стрічки" колорадськими. Мовляв, хай той вивчить історію. У цей момент до АТОшника підійшов Віктор Палій та сказав Різниченку "заспокойся", саме після цих слів боєць вдарив його головою в обличчя.
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