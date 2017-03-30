Вперше в Україні суд конфіскував кошти політичної партії
Печерський районний суд Києва конфіскував 500 тис. гривень незаконних внесків на рахунках партії "Українське об'єднання патріотів" ("Укроп"), - повідомляє прес-служба Нацагентства із запобігання корупції.
Подробиці обіцяють оприлюднити на брифінгу в п'ятницю, повідомляють "Українські новини".
"Печерський суд виніс рішення щодо "Укропу", - розповів співрозмовник агентства.
За його словами, зазначена сума була внесена на рахунки партії з порушеннями, тому суд вирішив її конфіскувати.
Зазначимо, що за 2016 рік партія "Укроп" задекларувала 11,5 млн гривень доходів.
Нагадаємо, партія "Укроп" була створена соратниками бізнесмена Ігоря Коломойського влітку 2015 року. Серед її лідерів - Андрій Денисенко, Геннадій Корбан, Ігор Палиця, Борис Філатов, Віталій Купрій, Олександр Шевченко. Голова політичної ради партії - Тарас Батенко.
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