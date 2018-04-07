Вперше за звання Міс Всесвіт змагатиметься транссексуал
Транссексуал – людина, які народилась, наприклад, жінкою, але відчуває та ідентифікує себе чоловіком (або навпаки), і через гормони та хірургічну операцію змінила стать.
26-річна Анжела виграла національний конкурс, обігравши 22 суперниць, інформує Daily Mail.
"Нести ім'я та кольори Іспанії перед світом моя мрія. Моя ціль – бути речником інклюзії, поваги та різноманіття не лише для ЛГБТ-людей, але й для цілого світу", – написала вона в Instagram.
У 2015 році Анжела представляла провінцію Кадіс на змаганні Miss World Spain.
Тоді вона програла учасниці з Барселони.
Анжела взяла участь у конкурсі, але тоді організація Міс Всесвіт не приймала трансгендерних учасників.
Королева краси Іспанії народилась хлопчиком. Каже, що вперше сприйняла себе жінкою у три роки.
До слова, нещодавно Конституційний суд Австрії вирішив, що влада має дозволяти людям позначати себе в офіційних документах як когось іншого, ніж чоловік чи жінка.
В Німеччині в документах, також, вказуватимуть третю стать.
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