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Всі паркінги в Україні пристосують для електромобілів

В історичних і старих кварталах теж будуватимуть місця з електрозарядками
До 2030 року всі стоянки і парковки в Україні обладнають зарядними станціями для електромобілів.
Всі паркінги в Україні пристосують для електромобілів Фото: auto.mail.ru

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає ЦТС.

Відзначається, що у відомстві зараз обговорюють нову державну будівельну норму.

"Сподіваємося, що до 2030 року буде вже 100% паркомісць оснащені для електромобілів. Але може бути й таке, що до 2025 року електромобілі витіснять інший транспорт. Може, в якомусь році взагалі заборонять бензинові або дизельні авто. Відповідно, паркінги повинні бути готові до цього раніше", - сказав Парцхаладзе.

В історичних і старих кварталах теж будуватимуть місця з електрозарядками. Парцхаладзе розповів, що існують технології будівництва паркінгів і під існуючими будівлями, але вони дуже дорогі. Як приклад заступник міністра привів ЦУМ в Києві, який перебудували і оснастили підземним паркінгом.

"Знаю, що в центральній частині Києва зараз розглядають об'єкт для реконструкції, і одна з вимог до інвестора - будівництво підземного паркінгу більш ніж на 1 тис. місць. Все залежить від економічної ситуації - окупиться інвестору цей паркінг", - зазначив Парцхаладзе.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство інфраструктури узгодило 15-річну стратегію розвитку ринку електрокарів, яка впровадить податкову знижку та скасує виплату в пенсійний фонд при реєстрації електрокарів.

 

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09 07 2018 21:34
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