Всі паркінги в Україні пристосують для електромобілів

В історичних і старих кварталах теж будуватимуть місця з електрозарядками

До 2030 року всі стоянки і парковки в Україні обладнають зарядними станціями для електромобілів.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає ЦТС.

Відзначається, що у відомстві зараз обговорюють нову державну будівельну норму.

"Сподіваємося, що до 2030 року буде вже 100% паркомісць оснащені для електромобілів. Але може бути й таке, що до 2025 року електромобілі витіснять інший транспорт. Може, в якомусь році взагалі заборонять бензинові або дизельні авто. Відповідно, паркінги повинні бути готові до цього раніше", - сказав Парцхаладзе.

В історичних і старих кварталах теж будуватимуть місця з електрозарядками. Парцхаладзе розповів, що існують технології будівництва паркінгів і під існуючими будівлями, але вони дуже дорогі. Як приклад заступник міністра привів ЦУМ в Києві, який перебудували і оснастили підземним паркінгом.

"Знаю, що в центральній частині Києва зараз розглядають об'єкт для реконструкції, і одна з вимог до інвестора - будівництво підземного паркінгу більш ніж на 1 тис. місць. Все залежить від економічної ситуації - окупиться інвестору цей паркінг", - зазначив Парцхаладзе.