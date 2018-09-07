Всі паркінги в Україні пристосують для електромобілів
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе, передає ЦТС.
Відзначається, що у відомстві зараз обговорюють нову державну будівельну норму.
"Сподіваємося, що до 2030 року буде вже 100% паркомісць оснащені для електромобілів. Але може бути й таке, що до 2025 року електромобілі витіснять інший транспорт. Може, в якомусь році взагалі заборонять бензинові або дизельні авто. Відповідно, паркінги повинні бути готові до цього раніше", - сказав Парцхаладзе.
В історичних і старих кварталах теж будуватимуть місця з електрозарядками. Парцхаладзе розповів, що існують технології будівництва паркінгів і під існуючими будівлями, але вони дуже дорогі. Як приклад заступник міністра привів ЦУМ в Києві, який перебудували і оснастили підземним паркінгом.
"Знаю, що в центральній частині Києва зараз розглядають об'єкт для реконструкції, і одна з вимог до інвестора - будівництво підземного паркінгу більш ніж на 1 тис. місць. Все залежить від економічної ситуації - окупиться інвестору цей паркінг", - зазначив Парцхаладзе.
Раніше iPress.ua повідомляв, що Міністерство інфраструктури узгодило 15-річну стратегію розвитку ринку електрокарів, яка впровадить податкову знижку та скасує виплату в пенсійний фонд при реєстрації електрокарів.
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