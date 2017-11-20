Вступ до НАТО підтримують 62% українців, - віце-прем'єр

За вступ України до НАТО готові проголосувати 62% українських громадян

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе, передає прес-служба Кабміну.

Урядовець заявила про це під час робочого візиту до Франції на зустрічі з радником президента Еммануеля Макрона в європейських справах Клеманом Боном. Климпуш-Цинцадзе навела дані опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Крім того, дослідження свідчить про те, що 57% українців підтримують вступ до ЄС. При цьому підтримка європейського вектору в Україні зростає - в лютому поточного року цей показник становив 49%, у травні - 53%.

Частка противників приєднання до ЄС за цей період зменшилася із 28% до 17%.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс підтримує прагнення України набути повноцінного членства в Альянсі.