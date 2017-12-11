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В'ятрович назвав умови для відновлення відносин між Україною і Росією

Країни зможуть налагодити стосунки, на думку В'ятровича, після поразки Російської Федерації у війні
Директор Українського інституту національної пам'яті, історик Володимир В'ятрович вважає, що початком відновлення відносин між Україною і Російською Федерацією стане поразка останньої у війні.
В Фото: google.com

Про це він розповів виданню "Главред".

За словами В'ятровича, підстави для перегляду відносин між українцями і росіянами з'являться після того, як Росія зрозуміє безперспективність розвитку своєї держави у форматі імперії.

"... коли Росія зрозуміє, що Україна є незалежною державою, і саме як з незалежною державою і окремим партнером і суб'єктом міжнародного життя з нею треба налагоджувати відносини, і коли Росія відмовиться від патерналізму і переваги по відношенню до України", – зазначив він.

"Думаю, що початком цього стане поразка Росії в нинішній війні (а ця поразка близько, і вона буде однозначно). Тоді, можливо, росіяни схаменуться і протверезіють для того, щоб зрозуміти необхідність переосмислення себе в світі, переосмислення того, що імперія – це формат минулого, а не майбутнього. і тільки тоді, можливо, з'являться якісь підстави для перегляду відносин між українцями і росіянами", – додав В'ятрович.

Нагадаємо, Український інститут національної пам'яті пропонує внести зміни в календар українських свят.

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