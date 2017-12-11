В'ятрович пропонує змінити календар українських свят

Український інститут національної пам'яті пропонує внести зміни в календар українських свят.

Про це виданню "Главред" повідомив директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Він зазначив, що пропонується перенести вихідний з 9 на 8 травня. Також планується переформатувати 8 березня з Міжнародного жіночого дня на День боротьби за права жінок. Також цей день пропонується позбавити статусу вихідного дня.

За інформацією В'ятровича також пропонується змінити статус 1 травня – перейменувати його з "Міжнародного дня солідарності трудящих" на "Свято праці". Водночас В'ятрович зазначив, що день залишиться вихідним.

"Зараз ми подали цей законопроект на затвердження Кабміну, але, на жаль, він поки що не затверджений, адже отримав зауваження з боку Міністерства культури", – зазначив В'ятрович.

Він додав, що якщо цього зробити не вдасться, то за підтримки народних депутатів документ буде подаватися як депутатський законопроект.

"Я вважаю, що для країни це буде дуже важливий крок вперед. Це – продовження декомунізації. Тому що ми нарешті повинні припинити жити синхронно з державою-агресором", – додав В'ятрович.

Нагадаємо, заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін назвав очільника Українського інституту національної памяті Володимира В'ятровича "безвідповідальною особою з нав'язливими антипольськими ідеями".