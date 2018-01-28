В'ятрович: Не пропонував забороняти ні Цоя, ні Висоцького, ні когось іншого

В'ятрович заявив, що треба пам’ятати, що Росія у своїй гібридній війні може вдатись до будь-яких засобів

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович прояснив ситуацію щодо "заборони" творчості росіян Володимира Висоцького та Віктора Цоя.

За словами В'ятровича, він не пропонував забороняти Цоя чи Висоцького, чи будь-кого іншого, окрім тих, хто нині відверто підтримує російську агресію.

Однак, він нагадав, що треба пам’ятати, що Росія у своїй гібридній війні може вдатись до будь-яких засобів, в тому числі спекулюючи на Висоцькому.

"Напис на пачці цигарок "Куріння вбиває" – це не заборона курити, а застереження про можливі наслідки. Він стосується не лише цієї пачки, навіть не лише цього бренду, а куріння в цілому", – пояснив В'ятрович у Facebook.

Нагадаємо, раніше В’ятрович заявив, що фільм "Іронія долі", святкування 8 березня, письменник Михайло Булгаков, а також співак Володимир Висоцький та Алла Пугачова є "щупальцями русского мира", які, попри свою вишуканість, є не менш небезпечними.