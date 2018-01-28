В'ятрович: Не пропонував забороняти ні Цоя, ні Висоцького, ні когось іншого
За словами В'ятровича, він не пропонував забороняти Цоя чи Висоцького, чи будь-кого іншого, окрім тих, хто нині відверто підтримує російську агресію.
Однак, він нагадав, що треба пам’ятати, що Росія у своїй гібридній війні може вдатись до будь-яких засобів, в тому числі спекулюючи на Висоцькому.
"Напис на пачці цигарок "Куріння вбиває" – це не заборона курити, а застереження про можливі наслідки. Він стосується не лише цієї пачки, навіть не лише цього бренду, а куріння в цілому", – пояснив В'ятрович у Facebook.
Нагадаємо, раніше В’ятрович заявив, що фільм "Іронія долі", святкування 8 березня, письменник Михайло Булгаков, а також співак Володимир Висоцький та Алла Пугачова є "щупальцями русского мира", які, попри свою вишуканість, є не менш небезпечними.
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