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В'ятрович розповів про наступний крок українізації

В'ятрович про становище української мови: Нищили державними методами, тому ставити на ноги треба аналогічно
Після прийняття закону про освіту наступним кроком на шляху українізації має стати прийняття закону про державну мову, вважає глава Інституту національної пам'яті України Володимир В'ятрович.
В Фото: styler.rbc.ua

За його словами, такий закон став би першою цілісною спробою захисту держави української мови. Історик підтримує цей законопроект і відзначає його актуальність. Сам закон він характеризує як "адекватний", передає Главком.

Він також пояснив, навіщо Україні закон про державну мову.

В'ятрович навів приклад Великобританії, де немає такого закону. Однак захистом своєї мови королівство займалося протягом усієї своєї історії. За його словами, український же контекст кардинально відрізняється. У період бездержавності українську мову нищили саме державними методами, тому зараз захищати його, "ставити на ноги" необхідно рівнозначними кроками.

"Сподіваюся, що у наших політиків знайдеться мужність і розуміння, і вони це зроблять", - додав експерт.

Нагадаємо, глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що країна планує не пускати українців з "антипольськими поглядами". Зокрема людям, які демонстративно носять мундири СС "Галичина".

Також Ващиковський відмовився відвідати музей у Львові через переконання директора, що Польща 1918 року окупувала Західну Україну.

Заступник міністра культури Польщі Ярослав Селлін назвав очільника Українського інституту національної памяті Володимира В'ятровича "безвідповідальною особою з нав'язливими антипольськими ідеями".

Президент Польщі Анджей Дуда підтримує європейську політику санкцій проти Росії і каже, що хоче покращувати відносини з Україною. Порошенко і Дуда узгодили проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету президентів України та Польщі.

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13 11 2017 23:02
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