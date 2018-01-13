Вибори президента в Чехії: Земан лідирує

Після підрахунку понад половини голосів виборців Мілош Земан перемагає із результатом у 42%, інформує чеське видання Aktualne.

Його найближчий суперник колишній глава Академії наук Іржі Драгош отримує 25%.



Інфографіка: aktualne.cz

Інші 7 кандидатів не набирають навіть 10% голосів виборців.

Це означає, що жоден із кандидатів не набирає понад 50% і у Чехії за два тижні відбудеться другий тур виборів.

Цей результат близький до того, що прогнозували соціологи. Втім, за цими опитуваннями Драгош може отримати перемогу у 2 турі. За прогнозом соціологів, він має здолати Земана з невеликою перевагою – 48,5% проти 44%.

Нагадаємо, що вчора, 12 січня, у Чехії стартували вибори президента. Ним може залишитися чинний глава держави Мілош Земан, утім, існує вірогідність, що найвищій пост у державі обійме хтось інший. З-поміж усіх кандидатів найбільше шансів має Їржі Драгош - колишній очільник Академії наук Чехії.