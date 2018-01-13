Вибори президента в Чехії: Земан лідирує
Після підрахунку понад половини голосів виборців Мілош Земан перемагає із результатом у 42%, інформує чеське видання Aktualne.
Його найближчий суперник колишній глава Академії наук Іржі Драгош отримує 25%.
Інфографіка: aktualne.cz
Інші 7 кандидатів не набирають навіть 10% голосів виборців.
Це означає, що жоден із кандидатів не набирає понад 50% і у Чехії за два тижні відбудеться другий тур виборів.
Цей результат близький до того, що прогнозували соціологи. Втім, за цими опитуваннями Драгош може отримати перемогу у 2 турі. За прогнозом соціологів, він має здолати Земана з невеликою перевагою – 48,5% проти 44%.
Нагадаємо, що вчора, 12 січня, у Чехії стартували вибори президента. Ним може залишитися чинний глава держави Мілош Земан, утім, існує вірогідність, що найвищій пост у державі обійме хтось інший. З-поміж усіх кандидатів найбільше шансів має Їржі Драгош - колишній очільник Академії наук Чехії.
Увечері активістка руху Femen кинулася до чинного президента країни Мілоша Земана, коли той прийшов до виборчої дільниці для голосування на виборах глави держави. Активістка була у натовпі журналістів, а коли Земан зайшов до дільниці - вибігла вперед та скинула з себе сорочку. Жінка кричала "Земан - путінська повія", те саме було написано на її грудях.
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