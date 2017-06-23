CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЗ'явилося відео з місця вибуху автомобіля на вул. Тургенєвській в Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух авто в Києві: опубліковано відео з моменту події
У ролику видно усі деталі вибуху
Фото:pravda.com.ua
З'явилося відео вибуху джипа в центрі Києва на перехресті вулиць Полтавської та Тургенєвської вранці 23 червня.
Про це повідомляє видання УНІАН з посиланням на сторінку "Київ Оперативний".
У ролику можна побачити, як автомобіль проїжджає перехрестя й зупиняється, потім стається вибух.
Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, у центрі Києва близько 10:40 вибухнув позашляховик Toyota. Вибух стався на перетині вулиць Полтавської та Тургенєвської у Шевченківському районі. Під час вибуху постраждав водій, який перебував в авто.
"Постраждалий чоловік почувається нормально, там більше шоку було. І ноги по коліна в рваних ранах, різаних", - розповіла очевидець.
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23 06 2017 20:30 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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