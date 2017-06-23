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Вибух авто в Києві: опубліковано відео з моменту події

У ролику видно усі деталі вибуху
З'явилося відео з місця вибуху автомобіля на вул. Тургенєвській в Києві.
Вибух авто в Києві: опубліковано відео з моменту події Фото:pravda.com.ua

З'явилося відео вибуху джипа в центрі Києва на перехресті вулиць Полтавської та Тургенєвської вранці 23 червня.

Про це повідомляє видання УНІАН з посиланням на сторінку "Київ Оперативний".

У ролику можна побачити, як автомобіль проїжджає перехрестя й зупиняється, потім стається вибух.

Нагадаємо, сьогодні, 23 червня, у центрі Києва близько 10:40 вибухнув позашляховик Toyota. Вибух стався на перетині вулиць Полтавської та Тургенєвської у Шевченківському районі. Під час вибуху постраждав водій, який перебував в авто.

"Постраждалий чоловік почувається нормально, там більше шоку було. І ноги по коліна в рваних ранах, різаних", - розповіла очевидець.

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23 06 2017 20:30
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