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Вибух на заводі в Києві: є жертви

Під час пожежі двоє працівників заводу отримали опіки
У Києві рятувальники ліквідували пожежу в одному з цехів заводу "Квазар" на вул. Північно-Сирецькій, 3.
Вибух на заводі в Києві: є жертви Фото: ГУ ДСНС в м.Києві

Під час пожежі двоє працівників заводу отримали опіки. Потерпілих передали медикам. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДержНС в м. Києві. За попередньою інформацією, причиною пожежі став вибух печі для вирощування мікрокристалів кремнію.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 24 людини особового складу. Обставини події і причини вибуху встановить слідство.

Нагадаємо, в грудні у Дніпровському районі Києва на Русанівських садах сталося загоряння будинку, внаслідок чого загинули четверо дітей.

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12 01 2017 16:53
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