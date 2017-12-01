Вибух на заводі в Києві: є жертви

Під час пожежі двоє працівників заводу отримали опіки

У Києві рятувальники ліквідували пожежу в одному з цехів заводу "Квазар" на вул. Північно-Сирецькій, 3.

Під час пожежі двоє працівників заводу отримали опіки. Потерпілих передали медикам. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДержНС в м. Києві. За попередньою інформацією, причиною пожежі став вибух печі для вирощування мікрокристалів кремнію.

На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 24 людини особового складу. Обставини події і причини вибуху встановить слідство.

Нагадаємо, в грудні у Дніпровському районі Києва на Русанівських садах сталося загоряння будинку, внаслідок чого загинули четверо дітей.