CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Києві рятувальники ліквідували пожежу в одному з цехів заводу "Квазар" на вул. Північно-Сирецькій, 3.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух на заводі в Києві: є жертви
Під час пожежі двоє працівників заводу отримали опіки
Фото: ГУ ДСНС в м.Києві
Під час пожежі двоє працівників заводу отримали опіки. Потерпілих передали медикам. Про це повідомляє прес-служба ГУ ДержНС в м. Києві. За попередньою інформацією, причиною пожежі став вибух печі для вирощування мікрокристалів кремнію.
На місці події працювало 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 24 людини особового складу. Обставини події і причини вибуху встановить слідство.
Нагадаємо, в грудні у Дніпровському районі Києва на Русанівських садах сталося загоряння будинку, внаслідок чого загинули четверо дітей.
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