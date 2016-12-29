Пожежа в Києві: у будинку ромів загинули четверо дітей

У Дніпровському районі Києва на Русанівських садах сталося загоряння будинку.

Як розповіли місцеві мешканці, у будинку проживає молода родина ромів. Дорослі пішли в магазин, а в хаті залишилося двоє дітей господарів і троє дітей їхніх родичів. Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

З невідомих наразі причин сталося загоряння.

13-річна дівчинка, яка знаходилася у будинку, вистрибнула з другого поверху. Вона отримала опіки, але вижила. Інші діти загинули у пожежі.

Гасіння пожежі триває вже понад чотири години

Нагадаємо, що внаслідок пожежі в 11-поверховому будинку в Одесі загинула багатодітна родина.

Нещодавно у Харкові виникла пожежа на території колишнього шкірзаводу: вогонь спалахнув у будівлі котельні. В результаті пожежі двоє осіб загинули..