Пожежа в Києві: у будинку ромів загинули четверо дітей
Як розповіли місцеві мешканці, у будинку проживає молода родина ромів. Дорослі пішли в магазин, а в хаті залишилося двоє дітей господарів і троє дітей їхніх родичів. Про це повідомляють "Вартові Еспресо".
З невідомих наразі причин сталося загоряння.
13-річна дівчинка, яка знаходилася у будинку, вистрибнула з другого поверху. Вона отримала опіки, але вижила. Інші діти загинули у пожежі.
Гасіння пожежі триває вже понад чотири години
Нагадаємо, що внаслідок пожежі в 11-поверховому будинку в Одесі загинула багатодітна родина.
Нещодавно у Харкові виникла пожежа на території колишнього шкірзаводу: вогонь спалахнув у будівлі котельні. В результаті пожежі двоє осіб загинули..
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