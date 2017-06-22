Вибух в Афганістані: 29 осіб загинули

Вибух стався в автівці поблизу банківської установи, де правоохоронці чекали на зарплатню

В столиці південної афганської провінції Гельманд, вибухнула бомба, в результаті чого загинули та отримали поранення десятки мирних жителів та представників сил безпеки.

Зазначається, що вибух стався в автівці поблизу банківської установи, де правоохоронці чекали на зарплатню. Про це повідомляє Reuters.

Омар Цвак, прес-секретар губернатора провінції, заявив, що загинуло принаймні 29 людей, більшість з них цивільні. Поранено більше 50 осіб, включаючи правоохоронців та солдатів, цивільних осіб та співробітників філії банку Нового Кабула, де відбувся напад.

Нагадаємо, 15 червня у столиці Афганістану Кабулі стався вибух в мечеті, є жертви, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни.