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Вибух в Афганістані: 29 осіб загинули

Вибух стався в автівці поблизу банківської установи, де правоохоронці чекали на зарплатню
В столиці південної афганської провінції Гельманд, вибухнула бомба, в результаті чого загинули та отримали поранення десятки мирних жителів та представників сил безпеки.
Вибух в Афганістані: 29 осіб загинули Фото: EPA

Зазначається, що вибух стався в автівці поблизу банківської установи, де правоохоронці чекали на зарплатню. Про це повідомляє Reuters.

Омар Цвак, прес-секретар губернатора провінції, заявив, що загинуло принаймні 29 людей, більшість з них цивільні. Поранено більше 50 осіб, включаючи правоохоронців та солдатів, цивільних осіб та співробітників філії банку Нового Кабула, де відбувся напад.

Нагадаємо, 15 червня у столиці Афганістану Кабулі стався вибух в мечеті, є жертви, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни.

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22 06 2017 15:54
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