CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ столиці південної афганської провінції Гельманд, вибухнула бомба, в результаті чого загинули та отримали поранення десятки мирних жителів та представників сил безпеки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух в Афганістані: 29 осіб загинули
Вибух стався в автівці поблизу банківської установи, де правоохоронці чекали на зарплатню
Фото: EPA
Зазначається, що вибух стався в автівці поблизу банківської установи, де правоохоронці чекали на зарплатню. Про це повідомляє Reuters.
Омар Цвак, прес-секретар губернатора провінції, заявив, що загинуло принаймні 29 людей, більшість з них цивільні. Поранено більше 50 осіб, включаючи правоохоронців та солдатів, цивільних осіб та співробітників філії банку Нового Кабула, де відбувся напад.
Нагадаємо, 15 червня у столиці Афганістану Кабулі стався вибух в мечеті, є жертви, повідомили в Міністерстві внутрішніх справ країни.
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22 06 2017 15:54 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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