Вибух в Афганістані: щонайменше 26 людей загинули На сході країни вибухнув замінований автомобіль

Під час зустрічі представників державних правоохоронних органів і членів угруповання "Талібан" на сході Афганістану стався вибух. Загинули щонайменше 26 людей.

Фото: gettyimages.com

Як повідомляє Reuters, за даними правоохоронних органів, вибухнув замінований автомобіль. "Цей інцидент не має нічого спільного з талібами", – повідомив прес-секретар губернатора провінції Нангархар, де стався вибух. Нагадаємо, в Афганістані "Талібан" оголосив триденне перемир'я.

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