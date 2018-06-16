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Вибух в Афганістані: щонайменше 26 людей загинули

На сході країни вибухнув замінований автомобіль
Під час зустрічі представників державних правоохоронних органів і членів угруповання "Талібан" на сході Афганістану стався вибух. Загинули щонайменше 26 людей.
Вибух в Афганістані: щонайменше 26 людей загинули Фото: gettyimages.com

Як повідомляє Reuters, за даними правоохоронних органів, вибухнув замінований автомобіль.

"Цей інцидент не має нічого спільного з талібами", – повідомив прес-секретар губернатора провінції Нангархар, де стався вибух.

Нагадаємо, в Афганістані "Талібан" оголосив триденне перемир'я.

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16 06 2018 18:19
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