CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПід час зустрічі представників державних правоохоронних органів і членів угруповання "Талібан" на сході Афганістану стався вибух. Загинули щонайменше 26 людей.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Вибух в Афганістані: щонайменше 26 людей загинули
На сході країни вибухнув замінований автомобіль
Фото: gettyimages.com
Як повідомляє Reuters, за даними правоохоронних органів, вибухнув замінований автомобіль.
"Цей інцидент не має нічого спільного з талібами", – повідомив прес-секретар губернатора провінції Нангархар, де стався вибух.
Нагадаємо, в Афганістані "Талібан" оголосив триденне перемир'я.
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