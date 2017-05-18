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Видача біометричних паспортів для виїзду за кордон б'є рекорди

Вчора було оформлено 19 тисяч паспортів для виїзду за кордон
Державна міграційна служба України запевняє, що ситуація з видачею біометричний паспортів для виїзду за кордон в цілому контрольованого.
Видача біометричних паспортів для виїзду за кордон б Фото:bagnet.org

"Не дивлячись на ажіотаж, ситуація повністю контрольованому", - повідомив глава Державної Міграційне служби Максим Соколюк на прес-конференції в четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

За його словами, урядом вжито заходів для того, щоб зробити процедуру оформлення біометричний паспортів комфортною. Зокрема, в Києві почали роботу ще 3 центри надання адмінпослуг, де можна оформити біометричний паспорт.

"Я вважаю, що черга в найближчим часом була подолана або істотно знижена", - прогнозує Соколюк.

Він нагадав, що закордонний паспорт можна оформити в будь-якому місті України, незважаючи на прописку.

"Буквально вчора був поставлений рекорд: за день було оформлено 19 тисяч паспортів для виїзду за кордон", - повідомив він.

Для порівняння він зазначив, що ще два тижні тому цей показник становив 12-14 тисяч документів.

Як відомо, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.

Після підписання рішення про безвіз ще має бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності; очікується, що він запрацює від 11 червня.

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18 05 2017 14:20
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