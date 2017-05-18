Видача біометричних паспортів для виїзду за кордон б'є рекорди
"Не дивлячись на ажіотаж, ситуація повністю контрольованому", - повідомив глава Державної Міграційне служби Максим Соколюк на прес-конференції в четвер у Києві, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
За його словами, урядом вжито заходів для того, щоб зробити процедуру оформлення біометричний паспортів комфортною. Зокрема, в Києві почали роботу ще 3 центри надання адмінпослуг, де можна оформити біометричний паспорт.
"Я вважаю, що черга в найближчим часом була подолана або істотно знижена", - прогнозує Соколюк.
Він нагадав, що закордонний паспорт можна оформити в будь-якому місті України, незважаючи на прописку.
"Буквально вчора був поставлений рекорд: за день було оформлено 19 тисяч паспортів для виїзду за кордон", - повідомив він.
Для порівняння він зазначив, що ще два тижні тому цей показник становив 12-14 тисяч документів.
Як відомо, 17 травня, в Європарламенті відбулася урочиста церемонія підписання законодавчого акту, яким буде запроваджений безвізовий режим для громадян України.
Після підписання рішення про безвіз ще має бути оприлюднене в Офіційному журналі ЄС. Через 20 днів безвізовий режим набуде чинності; очікується, що він запрацює від 11 червня.
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