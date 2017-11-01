Видобуток вугілля в Україні зріс на 3%
Зокрема, видобуток коксівного вугілля зріс на 0,4% (на 36,3 тис. тонн) – до 8 млн 361,4 тис. тонн, енергетичного – на 3,4% (на 1 млн 83,1 тис. тонн), до 32 млн 502,7 тис. тонн, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Водночас вуглевидобувні підприємства, що входять до сфери управління Міненерговугілля, в 2016 році знизили видобуток на 14,1% (на 953 тис. тонн) – до 5 млн 789,2 тис. тонн.
Шахти Донецької області за 2016 рік забезпечили видобуток 15 млн 638,7 тис. тонн вугілля (+8,8% до 2015 року), Луганської – 5 млн 35,2 тис. тонн (+16,2%), Дніпропетровської – 18 млн 409,4 тис. тонн (-2,2%), Львівської – 1,595 млн т (-19,6%), Волинської – 185,8 тис. тонн (-23,6%).
Раніше народний депутат від фракції БПП Ігор Кононенко заявив, що Україні сьогодні під силу відмовитися від закупівлі вугілля на непідконтрольних територіях Донбасу.
16 грудня віце-прем'єр-міністр з питань АТО і окупованих територій Володимир Кістіон заявив про те, що Україна отримує в рік до 9 млн тонн вугілля з окупованих територій Донбасу.
Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик раніше переконував, що за три місяці в Україну не надходило жодної тонни вугілля з зони АТО.
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