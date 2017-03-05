Використання газу в опалювальні сезони в Україні скоротилось на 16,5 млрд куб. м. - ІНФОГРАФІКА
Проаналізувати тенденції споживання газу кожним домогосподарством поки неможливо через відсутність у багатьох споживачів побутових або хоча б будинкових лічильників газу.
Тим не менше, дані "Укртрансгазу", який здійснює транспортування газу і через територію України в якості оператора ГТС, дають повне уявлення про обсяги та динаміку споживання палива певними категоріями споживачів.
"Якщо порівнювати обсяги спожитого газу в опалювальні сезони 2012–2013-х і 2016–2017 рр., то очевидно, що загалом споживання газу скоротилося майже на 16,5 млрд кубометрів — з 39,982 до 23,495 млрд ", – вказує Алла Єрьоменко у своєму матеріалі для DT.UA.
Зазначимо, що НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укртрансгаз" підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо спільної оцінки можливостей співпраці у використанні та розвитку газотранспортної системи України з компаніями Snam S.p.A. (Італія) та Eustream a.s. (Словаччина).
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