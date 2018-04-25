Винахідника Петера Мадсена засудили до довічного ув'язнення за вбивство журналістки Кім Валль

Мадсен, за словами судді, не надав жодного достовірного пояснення того, що сталося

Міський суд Копенгагена засудив данського винахідника Петера Мадсена до довічного ув'язнення за вбивство журналістки Кім Валль.

Про це повідомляє AFP.

За інформацією слідства, Мадсен убив журналістку під час поїздки на підводному човні "Наутілус", який він сконструював і побудував. Згодом Мадсен розчленував тіло Валль.

Суд прийшов до висновку, що Валль убили. Мадсен, за словами судді, не надав жодного достовірного пояснення того, що сталося.

На процесі Мадсен визнавав, що розчленував тіло Валль, але заперечував, що вбив її.

Нагадаємо, шведська журналістка Кім Валль зникла в серпні 2017 року після того, як вирушила з Петером Мадсеном на збудованому ним підводному човні "Наутілус". Валль працювала над матеріалом про винахідника.

Мадсена затримали за підозрою у вбивстві.

Під час слідства і на суді він давав різні свідчення про те, що сталося на підводному човні. Зокрема, чоловік стверджував, що висадив Валль на берег, потім говорив, що вона загинула внаслідок нещасного випадку, а він вирішив поховати її в морі.

Слідство, однак, прийшло до висновку, що на "Наутілусі" скоїли заздалегідь сплановане вбивство.