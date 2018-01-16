Капітан "Наутілуса" офіційно звинувачений у вбивстві шведської журналістки

Данському винахіднику Петеру Мадсену висунули звинувачення у вбивстві шведської журналістки Кім Валль на субмарині "Наутілус".

Про це повідомив прокурор Якоб Бух-Єпсен, пише Aftonbladet.

Мадсена звинуватили у сексуальних злочинах, вбивстві та нарузі над мертвим тілом. Прокурор вважає, що звинувачення у сексуальному насильстві обумовлене характером травм вбитої журналістки.

Прокурор не має даних про те, як конкретно загинула Кім Валль, однак вважає, що Мадсен або перерізав їй горло, або задушив.

Сам винахідник раніше наполягав на тому, що не вбивав Кім Валль, вона отруїлася чадним газом, однак визнав, що розчленував її тіло, коли зрозумів, що вона мертва, і викинув у море. Для чого він це зробив, Мадсен не пояснив.

Він декілька разів змінював свої свідчення.

Прокурор вважає, що Мадсен планував вбивство заздалегідь.

Судовий процес над винахідником почнеться 8 березня, вирок очікується 25 квітня. За вчинені злочини Мадсену загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, у жовтні поліція знайшла голову і ноги вбитої жінки.

Кім Валль зникла 10 серпня в Данії. Журналістка готувала репортаж про найбільшу у світі саморобну субмарину Nautilus. Вранці 11 серпня з човна надійшов сигнал про лихо. Згодом судно затонуло. Медсен, який врятувався, спочатку заявив, що перед цим висадив Валль на берег, але потім стверджував, що жінка загинула на борту човна через нещасний випадок. Він повідомив поліції, що викинув тіло за борт у бухті на південь від Копенгагена.

22 серпня у морі було знайдено тіло без кінцівок і голови, яке поліція за допомогою ДНК-експертизи ідентифікувала як тіло Кім Валль. Згодом на тілі знайшли сліди ножових поранень.

3 жовтня стало відомо, що на жорсткому диску, власником якого, імовірно, є данський винахідник Пітер Мадсен, знайшли відео з обезголовленням та катуванням жінок. Медсен наполягає, що непричетний до цих записів.