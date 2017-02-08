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Винуватцям теракту в Парижі і Брюсселі платили соцдопомогу

Велика частина коштів була знята і витрачена готівкою на прокат автомобілів, покупку наркотиків і предметів розкоші
Терористи, які вчинили теракти в Парижі і Брюсселі в 2015 і 2016 роках відповідно, отримували гроші в якості соціальної допомоги.
Винуватцям теракту в Парижі і Брюсселі платили соцдопомогу Фото: EPA

Про це свідчать дані бельгійської Служби обробки фінансової інформації (CTIF), повідомляє видання Libre Belgique.

У доповіді CTIF опубліковані дані про фінансові операції бойовиків. З'ясувалося, що на їх банківські рахунки надходили зарплата, допомога по безробіттю та інші соціальні виплати. Також частина терористів займалася пограбуваннями та продажем наркотиків. Служба обробки фінансової інформації зареєструвала "випадкові виплати" на рахунках терористів, вважаючи, що вони і були доходами від незаконної діяльності. CTIF зазначає, що велика частина коштів була знята і витрачена готівкою на прокат автомобілів, покупку наркотиків і предметів розкоші.

Крім того, Служба обробки фінансової інформації вважає, що частина коштів була також витрачена на підготовку до терактів. Дослідження фінансування терактів показує, що складно сформувати чітку картину, як саме надходили гроші на здійснення атаки через те, що виконавці витрачали багато грошей готівкою. Саме тому не можна оцінити, скільки саме коштів було витрачено на оренду машини, покупку зброї і вибухівки та інших засобів, щоб здійснити атаку. Заарештовані за підозрою в скоєнні теракту стверджують, що за все вони розплачувалися готівкою.

Серія терактів в Парижі була здійснена в ніч з 13 на 14 листопада 2015 року. У різних міста прогриміли вибухи, а також бойовики захопили в заручники глядачів в концертному залі "Батаклан", де проходив концерт групи Eagles of Death Metal. В результаті атаки загинули 130 осіб.

Терористичні акти в Брюсселі сталися 22 березня 2016 року. Дві бомби були підірвані в міжнародному аеропорту міста, один вибух прогримів в вагоні метро на станції "Маельбек". В результаті загинули 32 людини, більше 300 отримали поранення. Відповідальність за обидві атаки взяло на себе "Ісламська держава".

Нагадаємо, брати Аль Бакрауї, які за інформацією бельгійських ЗМІ вчинили теракти в Брюсселі 22 березня, причетні також до паризьких терактів.

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02 08 2017 11:45
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