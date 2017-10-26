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Випадковий перехожий став другою жертвою вибуху у Києві

36-річний Михайло Мормель помер в лікарні
В результаті вибуху в Солом'янському районі Києва 25 жовтня загинули двоє людей - охоронець нардепа Ігоря Мосійчука та випадковий перехожий.
Випадковий перехожий став другою жертвою вибуху у Києві Фото: соцмережі

"Ще одна людина загинула в результаті вчорашнього теракту на Міцкевича. 36-річний Михайло Мормель", - написав у Facebook нардеп від "Радикальної партії" Андрій Лозовий.

В ефірі телеканалу "112 Україна" речник СБУ Олена Гітлянська повідомила, що другим загиблим є випадковий перехожий.

"Наскільки я розумію, двоє загиблих, це охоронець Мосійчука і місцевий житель, який просто був поруч", - повідомила прес-секретар СБУ.

Життю ще трьох постраждалих - Мосійчука, директора агентства моделювання ситуацій Віталія Бали і мешканки Солом'янського району нічого не загрожує.

Нагадаємо, що 25 жовтня в Києві біля будівлі телеканалу "Еспресо.TV" прогримів вибух, в якому були поранені п'ятеро людей. Один з них, охоронець Мосійчука, незабаром помер від поранень по дорозі в лікарню, ще четверо були госпіталізовані. За фактом вибуху було порушено кримінальну справу за ст. 258 КК "Терористичний акт".

У потерпілого нардепа були діагностовані поранення кінцівок, спини і живота. Як заявили в прес-службі Мосійчука, він вважає, що в замаху є "російський слід".

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26 10 2017 09:06
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