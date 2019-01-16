Виплата субсидій у готівковій формі почнеться з березня, - Рева

Міністр соціальної політики України Андрій Рева розповів, що виплата субсидій у готівковій формі почнеться з березня цього року.

"Була нарада у Президента України за участі Прем'єр-міністра, ряду міністрів, зацікавлених сторін, а саме "Укрпошти", "Нафтогазу", Пенсійного фонду, громадських організацій, представників ОСББ. Було ухвалене політичне рішення про те, щоб тих людей, яким призначена субсидія з жовтня, перевести на грошові розрахунки уже в готівковій формі з березня", - повідомив Рева, передає Урядовий портал.

"Це робиться для того, щоб до травня мати уявлення про те, який механізм є більш ефективним. Безготівковий механізм ми запустили з 1 січня, а тепер опрацьовуємо готівковий - в експериментальному порядку усім видати гроші і подивитися, як це буде працювати", - пояснив міністр.

Він окремо зазначив те, що обидва механізми монетизації, готівковий і безготівковий, працюватимуть паралельно.

"Сьогодні у нас 4 мільйони отримувачів субсидій, середній розмір субсидії становить 1,5 тисячі гривень. Тобто 6 мільярдів гривень на місяць ми видаватимемо готівкою", - підрахував Рева.

У безготівковій формі субсидію отримуватимуть ті громадяни, які звернулися до управлінь соцзахисту після 1 січня 2019 року.

Колишній член НКРЕКП, експерт із питань енергетики Андрій Герус прогнозує, що внаслідок такого рішення інфляція за підсумками 2019 року буде набагато вища, аніж 5%, які таргетує НБУ.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України 27 грудня схвалив постанову про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними. Змінюється лише алгоритм її виплати.