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Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій для кінцевого споживача

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні уряду
Кабінет міністрів України 27 грудня схвалив постанову про надання житлових субсидій населенню у грошовій формі. Правила призначення допомоги у сплаті комунальних платежів залишаються незмінними. Змінюється лише алгоритм її виплати.
Кабмін затвердив механізм монетизації субсидій для кінцевого споживача Фото: kmu.gov.ua

Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду, інформує прес-служба Мінсоцполітики.

Так, монетизація відбуватиметься у три етапи. Вже з 1 січня 2019 року участь у монетизації пільг і субсидій братимуть ті сім’ї, які звернуться за допомогою вперше. Субсидія від держави надходитиме на їх персональний обліковий запис в "Ощадбанку". Банк розраховуватиметься за субсидіанта з надавачами комунальних послуг та одразу інформуватиме SMS-повідомленням громадян про те, скільки їм залишилося доплатити за комуналку.

Тим сім’ям, які беруть участь в монетизації, не потрібно буде щомісяця сплачувати свій обов’язковий платіж окремо за кожен вид послуги. Держава через "Ощадбанк" сплачуватиме частину комуналки, в межах виділеної субсидії та соціальних норм, а субсидіанти доплачуватимуть другу частину рахунку.

"Скажімо, домогосподарству виділена субсидія на газ, воду, електроенергію у загальному розмірі 1,5 тис. гривень. А сума всіх комунальних платежів становить 2 тис. гривень. 1,5 тис. субсидійних гривень "Ощадбанк" перерахує постачальникам послуг і проінформує сім'ю субсидіанта про те, що йому залишилося доплатити за комуналку 500 грн", - пояснили в Мінсоцполітики.

З 1 травня 2019 монетизація торкнеться тих, хто отримує субсидію або пільгу вже багато років, в тому числі користується допомогою у літній період.

А з 1 жовтня 2019 запрацює повномасштабна монетизація, коли кожен, хто є одержувачем житлової субсидії, отримувати за результатами опалювального сезону готівкою все, що було зекономлено.

Також, до кінця 2019 року в Україні буде повністю завершено монетизацію пільг і субсидій на житлово-комунальні послуги.

 

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27 12 2018 12:57
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