WADA хоче скасувати виправдання 28 спортсменів з Росії, яких звинувачували в допінгу

WADA заявляє, що надалі не буде коментувати рішення Міжнародного спортивного арбітражу, поки не побачить їх у повному вигляді – з аргументацією

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) стурбоване рішенням Міжнародного спортивного арбітражу (CAS) в Лозанні виправдати 28 російських спортсменів.

WADA підтримує намір Міжнародного олімпійського комітету подати апеляцію до вищої судової інстанції Швейцарії. Заява WADA оприлюднена на офіційному сайті організації.

"WADA розуміє, що це рішення спричинить занепокоєння і розчарування у спортсменів. Агентство підтримує намір МОК проаналізувати ці рішення та розглянути всі варіанти, включаючи звернення до швейцарського федерального трибуналу", - зазначено в заяві.

Як вважає WADA, той факт, що апеляції 11 спортсменів були відхилені CAS, підтверджують висновки комісії МОК Самуеля Шміда, яка була створена в липні 2016 року для вивчення системних маніпуляцій Росії в процесі контролю над допінгом. Ці маніпуляції також були підтверджені в доповідях незалежної комісії Річарда Макларена. Отже, як підкреслює WADA, "частиною системної допінгової програми Росії" були "всі 39 спортсменів".

WADA заявляє, що надалі не буде коментувати рішення Міжнародного спортивного арбітражу, поки не побачить їх у повному вигляді – з аргументацією.

Як відомо, 1 лютого Міжнародний спортивний арбітраж (CAS) у Лозанні оприлюднив своє рішення щодо 39 з 42 апеляцій російських спортсменів, які оскаржили свою довічну дискваліфікацію. CAS скасував довічне відсторонення 28 росіян від Олімпійських ігор. Раніше МОК дискваліфікував їх через порушення антидопінгових правил на Іграх в Сочі. Обмеження проти ще 11 спортсменів залишилися чинними. Але замість довічної дискваліфікації вони пропустять тільки змагання в Південній Кореї. Розгляд ще трьох скарг відтерміновано. Таким чином Росія може повернути собі перше місце в медальному заліку Олімпіади-2014.

У свою чергу, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) вважає, що "виправдувальний вирок" Міжнародного спортивного арбітражу у Лозанні, винесений 28-м російським спортсменам, підриває боротьбу із допінгом, і обіцяє оскаржити це рішення у вищій інстанції.

Що стосується участі спортсменів з Росії в Олімпійських зимових іграх 2018 року, то рішення Виконавчої ради МОК від 5 грудня 2017 року залишається чинним - російські спортсмени можуть брати участь лише на запрошення МОК, а їхній олімпійський комітет - зовсім відсторонений.