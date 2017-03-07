Wizz Air відкрив новий рейс Київ-Варшава
Рейси на літаках Airbus A320 будуть виконуватися з частотою тричі на тиждень - по вівторках, четвергах і суботах, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-службу авіакомпанії.
Квитки на рейси за новим маршрутом можна придбати за ціною від 759 грн в одну сторону.
Перший рейс Київ - Варшава з аеропорту "Жуляни" вже відправився в суботу, 1 липня.
Раніше авіакомпанія анонсувала, що з 25-26 серпня запустить три нових рейси з Києва до польських міст Познань та Люблін, а також в німецький Франкфурт-Хан.
Нагадаємо, 18 червня авіакомпанія Wizz Air почала виконувати рейси за новим маршрутом з аеропорту "Львів" в аеропорт Берлін-Шенефельд (Німеччина). З квітня Wizz Air також літає зі Львову до Вроцлава.
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