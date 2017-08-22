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Wizz Аir зацікавився аеропортом в Ужгороді

У вересні в Ужгород направлять групу фахівців для експертного огляду аеропорту
Голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль відвідав угорське місто Дебрецен на запрошення міського голови Ласло Паппа.
Wizz Аir зацікавився аеропортом в Ужгороді Фото: wikimedia.org

У ході поїздки керівник краю зустрівся в мерії Дебрецена з главою лоукост-авіакомпанії "Wizz Аir" Йозефом Вараді для обговорення питання відновлення повноцінної роботи Міжнародного аеропорту "Ужгород" і можливості організації польотів лоукост-авіакомпанії "Wizz Аir", інформує прес-служба Геннадія Москаля.

Йозеф Вараді висловив зацікавлення можливістю роботи в Ужгороді й пообіцяв у вересні направити сюди групу фахівців для експертного огляду аеропорту.

Нагадаємо, що раніше влада Закарпатської області заявляа, що має намір запропонувати угорській компанії взяти в оренду аеропорт "Ужгород".

Аеропорт "Ужгород" не приймає регулярні рейси з червня 2016 року. Для повернення авіакомпаній в повітряну гавань Україні потрібно домовитися зі Словаччиною про передачу відповідальності за забезпечення обслуговування повітряного руху на прикордонній території українським диспетчерам. Аеропорт Ужгород розташований в безпосередній близькості до словацького кордону, при посадці літаки перетинають повітряний простір Словаччини.

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22 08 2017 16:38
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