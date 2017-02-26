"Яндекс.Таксі" продовжуватиме працювати у Львові попри ультиматум активістів

"Яндекс.Таксі" залишиться працювати у Львові, незважаючи на конфлікти та ультиматум кількох громадських організацій.

"Яндекс.Таксі" продовжить надавати сервіс у Львові, адже ми працюємо у повній відповідності із законодавством України. Дивно вішати ярлик "російської компанії" через те, де вона була заснована. "Яндекс" фактично є низкою інтернет-сервісів, які не можуть мати політичних чи будь-яких інших поглядів", – йдеться в повідомленні прес-служби "Яндекс.Таксі", пише ZAXID.NET.

У повідомленні також зазначається, що компанії відомо про кілька конфліктних ситуацій, які були з водіями "Яндекс.Таксі" у Львові, однак ці випадки, на думку керівництва компанії, не вплинули на роботу таксі.

"Варто уточнити, що у нас немає власних машин або водіїв – в кожній країні чи місті з "Яндекс.Таксі" працюють місцеві таксопарки, тому згадані дії відбувалися у відношенні львівських таксистів. Як би там не було, на роботу сервісу вони не вплинули", – стверджують в "Яндекс.Таксі".

Водночас лідер Правого сектора Львівщини Тарас Бобанич (Хамер) заявив, що після оголошення ультиматуму активісти патрулювали місто і не помітили жодної машини "Яндекс.Таксі".

"Вночі наші хлопці патрулювали місто, говорили, що машин "Яндекс.Таксі" не видно. Якщо вони мають якийсь здоровий глузд, то мали б прислухатися до львів'ян і забратися звідси. Але якщо вони проігнорували звернення, то хай пробують далі їздити. Але, як ми вчора й заявляли, ні "Правий сектор" ні "Варта-1", ні "Автомайдан" не будуть брати на себе відповідальності, якщо щодо "Яндекс.Таксі" будуть вчинятися якісь дії", – повідомив Бобанич.

Нагадаємо, що в суботу, 25 лютого, активісти кількох організацій, серед яких "Правий сектор", та "Варта-1", закликали "Яндекс.Таксі" припинити роботу у Львові, аби уникнути конфліктів із "невідомими патріотами".

Керівник "Правого сектору Львівщини" Тарас Бобанич (Хамер) заявив, що до 00:00 25 лютого представники компанії мають покинути територію Львівської області.