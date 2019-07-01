Японія ввела податок на виїзд із країни

Японія з понеділка, 7 січня, почала стягувати податок на виїзд із країни. Він становить тисячу єн, або трохи більше за 9 доларів США.

Згідно з рішенням японського уряду, виручені гроші витрачено на поліпшення транспортних послуг, полегшення доступу до інформації про визначні пам'ятки країни і загальне підняття задоволення туристів, повідомляє Japan Times.

Наприклад, уряд планує прискорити проходження митниці і перекласти інформацію в парках і культурних пам'ятках на більшу кількість мов.

Податок буде стосуватися подорожніх усіх національностей. Винятком будуть діти до 2 років, люди, які опинилися в Японії транзитом і пробули в країні менш ніж 24 години, а також ті, хто потрапив у країну через погану погоду або інші, не залежні від них причини.

Влада Японії очікує, що новий податок вже цього року принесе в бюджет країни близько 50 мільярдів єн (0,46 млрд доларів) доходу.

У 2018 році Японію відвідали 30 мільйонів осіб. Зростає кількість туристів з Китаю, Південної Кореї, Тайваню, Гонконгу.

До 2020 року країна сподівається збільшити це число до 40 млн осіб.

Також, у Венеції вводять податок для тих туристів, які приїжджають у місто на один день. Розмір податку буде коливатися від 2,5 до 10 євро залежно від сезону.