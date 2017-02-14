Японія висловила протест Росії у зв'язку з рішенням назвати п'ять островів Курильської гряди
"Це рішення суперечить нашій позиції, ми висловлюємо своє співчуття у зв'язку з цим. Японія направила офіційний протест по дипломатичних каналах", - заявив секретар кабінету міністрів Японії Есихидэ Суга, інформує "Інтерфакс".
Прим цьому він зазначив, що не дивлячись на це Японія не має наміру виходити з переговорного процесу з питання приналежності південних Курильських островів.
"Це питання як раз є причиною того, чому так важливо вирішити ситуацію з "північними територіями". Японія твердо має намір дотримуватися переговорного процесу", - додав головний секретар кабінету міністрів Японії.
Відзначимо, що у РФ прийняли рішення назвати п'ять безіменних островів Курильської гряди на честь радянських воєначальників і державних діячів.
У свою чергу Японія претендує на чотири південні острови Курильської гряди: Ітуруп, Кунашир, Шикотан і Хабомаї. Влада Японії вважають, що ці острови є територією у зв'язку з укладеним у 1855 році Трактатом про торгівлю і кордони. У РФ вважають, що ці острови увійшли до складу СРСР за підсумками Другої світової війни.
Нагадаємо, що Японія домагається визнання приналежності Японії усієї частини південних Курил.
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