Японія з Нового року спростить візовий режим з Україною

На додаток до чинних одноразових віз також будуть введені багаторазові

Японія з 1 січня 2018 року спрощує візовий режим з Україною.

За підсумками візиту міністра закордонних справ Японії Кадзуюкі Накано в Київ для переговорів з урядом України були визначені заходи щодо спрощення візових вимог для короткострокового перебування для громадян України (власників звичайних закордонних паспортів), які набудуть чинності з 1 січня 2018 року, - повідомляється на сайті посольства Японії.

Зокрема, Японія розширює коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткострокового перебування з діловою метою, а також культурних та наукових діячів, а термін дії віз збільшено з 3 до 5 років.

Крім того, на додаток до чинних одноразових віз будуть введені багаторазові (з терміном дії 3 роки і максимальним терміном перебування 30 днів) для короткострокового перебування з різною метою, зокрема з туристичною. А у випадку самостійної оплати поїздки заявнику не потрібно надавати документи від гаранта.

Нагадаємо, Україна та Об'єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим.

