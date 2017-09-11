Японія з Нового року спростить візовий режим з Україною
За підсумками візиту міністра закордонних справ Японії Кадзуюкі Накано в Київ для переговорів з урядом України були визначені заходи щодо спрощення візових вимог для короткострокового перебування для громадян України (власників звичайних закордонних паспортів), які набудуть чинності з 1 січня 2018 року, - повідомляється на сайті посольства Японії.
Зокрема, Японія розширює коло заявників, які мають право на багаторазові візи для короткострокового перебування з діловою метою, а також культурних та наукових діячів, а термін дії віз збільшено з 3 до 5 років.
Крім того, на додаток до чинних одноразових віз будуть введені багаторазові (з терміном дії 3 роки і максимальним терміном перебування 30 днів) для короткострокового перебування з різною метою, зокрема з туристичною. А у випадку самостійної оплати поїздки заявнику не потрібно надавати документи від гаранта.
Нагадаємо, Україна та Об'єднані Арабські Емірати домовилися про безвізовий режим.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО ІТ Аrena 2017: Штучний Інтелект і Big Data - Яким Буде Наше Майбутнє?
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа