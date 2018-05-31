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Японські мисливці вбили 122 вагітних китів

Після полювання м'ясо китів продають для їжі
Японські мисливці спіймали та вбили 122 вагітних китів під час п’яти місяців полювання в Антарктичному океані.
Японські мисливці вбили 122 вагітних китів Фото: AFP

Загалом же за цей час японці виловили 333 китів - це особини чоловічої, жіночої статі, а також маленькі ссавці, повідомляє ВВС.

Команда мисливців вирушила на полювання в Антарктику у листопаді 2017 року та повернулася у березні 2018. Японія стверджує, що її китобійний промисел використовується виключно у наукових цілях, незважаючи на рішення ООН від 2014 року, в якому засудили "смертоносні дослідження" країни.

Після того Японія на міжнародному рівні заявила, що "необхідно з наукової точки зору" зрозуміти екосистему Антарктики шляхом вилову китів. Зазначається, що Японія скоротила на дві третини обсяг вилову китів, і тепер щороку мисливці полюють близько на 330 особин.

Після полювання, зазначає ВВС, м'ясо китів продають для їжі.

Нагадаємо, що в 2017 році представники уряду Японія підтвердили інформацію про вбивство 177 китів біля північно-східного узбережжя у щорічному полюванні.

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31 05 2018 11:40
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