Японські мисливці вбили 122 вагітних китів
Загалом же за цей час японці виловили 333 китів - це особини чоловічої, жіночої статі, а також маленькі ссавці, повідомляє ВВС.
Команда мисливців вирушила на полювання в Антарктику у листопаді 2017 року та повернулася у березні 2018. Японія стверджує, що її китобійний промисел використовується виключно у наукових цілях, незважаючи на рішення ООН від 2014 року, в якому засудили "смертоносні дослідження" країни.
Після того Японія на міжнародному рівні заявила, що "необхідно з наукової точки зору" зрозуміти екосистему Антарктики шляхом вилову китів. Зазначається, що Японія скоротила на дві третини обсяг вилову китів, і тепер щороку мисливці полюють близько на 330 особин.
Після полювання, зазначає ВВС, м'ясо китів продають для їжі.
Нагадаємо, що в 2017 році представники уряду Японія підтвердили інформацію про вбивство 177 китів біля північно-східного узбережжя у щорічному полюванні.
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