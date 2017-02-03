Яценюк в Лондоні: Захід не збирається шукати точки дотику з Росією за рахунок України

Тісна співпраця і взаємодовіра між Україною та Великою Британією є одним з ключових умов для світу і безпеки в Східній Європі

Екс-прем'єр, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк наголосив у Великобританії, що Захід не збирається шукати точки дотику з Росією за рахунок України.

"Тісна співпраця і взаємна довіра між Україною та Великою Британією є одним з ключових умов для світу і безпеки в Східній Європі і для протидії агресивній і реваншистській політиці Кремля. Зустрічі в Лондоні, які сьогодні почав з бесіди з Міністром у справах Європи і Північної і Південної Америк сером Аланом Дунканом, високими представниками офісу прем'єр-міністра Великобританії, а також Міністерства закордонних справ, підпорядковані цій меті - зміцнювати і розвивати українсько-англійський діалог. Ми потребуємо більшого британському присутності в Україні - політичної підтримки і підтримки в сфері безпеки, реформаторської допомоги, культурному присутності. Ціную, що наші переконання збігаються з настроєм і намірами офіційного Лондона ", - розповів Яценюк." Спільні точки дотику з Росією ніхто не збирається шукати за рахунок України - це мій основний висновок сьогодні у Великій Британії", - повідомив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк на своїй сторінці у Facebook і під час спілкування з журналістами в рамках робочого візиту до Лондона, повідомляє прес-служба політсили.

Арсеній Яценюк зазначив, що вже провів зустрічі з Міністром у справах Європи і Північної і Південної Америк сером Аланом Дунканом, парламентаріями, високими представниками офісу прем'єр-міністра Великобританії, а також Міністерства закордонних справ.

"Всі чекали, що після виборів в Сполучених Штатах відношення вільного світу до Росії кардинально зміниться, і Росія очікувала зняття санкцій. Що означає зняття санкцій? Це означає, що Росія може робити далі те, що вона робила. Що значить сьогоднішня поведінка Сполучених Штатів, Великобританії і всього вільного світу? Чи означає, що санкції зараз знімати ніхто не буде. санкції можуть бути зняті тільки в тому випадку, якщо Україна відновить свою територіальну цілісність", - підкреслив лідер "Народного фронту".

"Послідовність повинна бути наступною. Якщо Росія забирається геть з України, якщо виконується повністю мирний план і Україна відновлює свою територіальну цілісність, і Росія перестає порушувати міжнародне законодавство, то об'єктивно, що країни вільного світу, і в тому числі Великобританія повинні знайти точки дотику з Росією. в тому числі і в питаннях Сирії, боротьби з глобальним тероризмом, боротьби з розповсюдженням ядерної зброї", - зазначив Яценюк.

Разом з тим, Яценюк нагадав слова прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей: "Вона дуже чітко сказала в Філадельфії про те, що з Росією треба говорити з позиції сили. Це її пряма цитата".

Нагадаємо, що 1-3 березня лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк перебуває з візитом у Лондоні на запрошення Королівського Інституту міжнародних відносин "Chatham House".